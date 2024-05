"Nelle Marche si cura solo chi ha i soldi e ciò determina disuguaglianze insanabili". È la dura denuncia dell’Adoc Marche. "I dati Istat – evidenzia l’associazione – dicono che nel 2023 il 9,7% dei cittadini ha dovuto rinunciare a cure ritenute necessarie, dato superiore alla media nazionale del 7,6%, terzo peggior risultato d’Italia dopo Sardegna e Lazio". Non un fenomeno da poco: in Italia parliamo di 4,5 milioni di cittadini. Tra i segmenti più fragili ci sono le donne (9%) e gli over 64 (9,8%) con evidenti effetti a medio termine: riduzione dell’efficacia della prevenzione e crescita conseguente dei costi delle terapie. La ricerca "Sanità pubblica e tutela della salute - Radiografia di un diritto negato", curata da Adoc ed Eures, nelle Marche registra anche il record nazionale di intramoenia, con il 12,8% di libera professione sul totale delle prestazioni erogate, contro una media nazionale che si attesta al 7,7%. "Questo significa – sottolinea Adoc – che sono ben 192mila le visite in attività di libera professione (quindi a pagamento), su 1,3 milioni di prestazioni diagnostiche erogate. I dettagli sono sconfortanti. "Il 62% delle visite gastroenterologiche viene effettuata a pagamento (prima regione in Italia), oltre un paziente su tre è costretto all’intramoenia per un elettrocardiogramma (36%, seconda regione d’Italia), una donna su quattro per una visita ginecologica". Tutto questo si riflette sulla mobilità sanitaria, ovvero la propensione dei pazienti a farsi visitare e curare in un’altra regione. "Il saldo marchigiano è in negativo di 28 milioni di euro per la mobilità ospedaliera e di 13,9 milioni per quanto riguarda le visite specialistiche ambulatoriali, stima il report su dati Agenas". Si aggiunga che negli ultimi dieci anni l’organico è rimasto pressoché invariato, sia per i medici (-0,1%) che per gli infermieri (+2%).