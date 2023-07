"Nelle nostre campagne il caporalato si vede"

"Il fenomeno del caporalato agricolo esiste eccome nella nostre campagne. E quando il Comune di Porto Recanati, da ente capofila, ci ha contatto per portare avanti questo progetto abbiamo accettato. Non capisco le polemica che ha innescato ‘Report’, e mi dispiace perché non lo reputo un buon servizio televisivo". A dirlo è il sindaco di Recanati, Antonio Bravi, che interviene dopo il polverone alzato dal programma Rai in merito ai quasi otto milioni di fondi Pnrr concessi al Comune di Porto Recanati per la lotta al caporalato agricolo. Il progetto, oltre alla cittadina rivierasca, vede anche l’adesione dei Comuni di Recanati, Potenza Picena e Montelupone, perché fa riferimento alla vallata del Potenza. "Quando era stata comunicata la cifra di 7 milioni e 958mila, che a tanti pareva esagerata, a me invece non è sembrata per nulla così ingente, perché l’obiettivo era di trovare degli immobili per quei braccianti – aggiunge Bravi –. Certo, qui il fenomeno del caporalato agricolo non è esteso come in Campania e Puglia, ma è comunque presente. Basta ricordarsi di una operazione dei carabinieri, nel 2018, a San Firmano, quando furono denunciati i titolari di un’azienda agricola. E quasi tutti i braccianti abitano in casolari di campagna, nei quali secondo l’ufficio anagrafe dovrebbero dimorare poche persone, però in realtà si vede a occhio un flusso ben maggiore. I braccianti non saranno in centinaia, tuttavia potrebbero aumentare visto che arrivano a rotazione in città, nell’arco di pochi mesi". Bravi sottolinea poi che "avevamo messo a disposizione un vecchio casolare abbandonato, di proprietà comunale, che si trova a Chiarino, con lo scopo di riqualificarlo e ricavarci dei posti letto: avevamo calcolato circa 800mila euro di costi. Se il ministero lo consentirà, noi andremo avanti col progetto".

Dello stesso parere pure Rolando Pecora, sindaco di Montelupone. "A chiunque suggerisco di percorrere la nostra ciclabile, per vedere diversi braccianti agricoli (il 99% extracomunitari, e di origine pakistana) che abitano in case diroccate e fatiscenti in campagna – afferma Pecora –. Da quanto mi risulta, sia la Guardia di finanza che l’ispettorato del lavoro hanno più volte accertato il fenomeno dello sfruttamento agricolo. Come Comune, avevamo proposto nel progetto di comprare un casolare di campagna diroccato, di proprietà privata, lungo le piane del Potenza, in modo da riqualificarlo per realizzare 30 posti letto. Più o meno avevamo calcolato 120mila euro per l’acquisto, più altre risorse per renderlo agibile. Insomma, si voleva offrire una sistemazione dignitosa a gente che non ce l’ha. La bontà del progetto lo dimostra il fatto che hanno aderito quattro amministrazioni diversissime: civici, destra e sinistra". Quanto a Potenza Picena, l’amministrazione comunale – da noi contattata – ha preferito non esporsi sul tema.

Giorgio Giannaccini