Nell’estate dell’Arena Gigli brilla un’altra stella. Arriva Jimmy Sax, migliore sassofonista al mondo

Jimmy Sax, il sassofonista più famoso al mondo, torna live in Italia e farà tappa anche a Porto Recanati con un concerto in programma il 31 luglio all’arena Gigli, dove sarà accompagnato dalla Symphonic dance orchestra, diretta dal maestro Vincenzo Sorrentino. Durante lo spettacolo, prodotto da Wonder Manage e promosso da Gr Show, Jimmy Sax (nella foto) suonerà diverse hit mondiali come "No man no cry" e "Time", e tutti i brani del suo ultimo album "Million Miles". Di origini francesi, si è esibito dal vivo negli ultimi quattro anni in location iconiche come Saint Tropez, Cannes, Saint Barth, Dubai, Parigi, Monaco, Taormina, Capri, solo per citarne alcune, affiancato dal manager Tony Ciotola. E nel biennio tra il 2022 e il 2024 ha registrato oltre 200mila spettatori durante il suo tour europeo. Tra i momenti più memorabili non si può non ricordare la sua esibizione dinanzi a Papa Francesco nello stadio Vélodrome di Marsiglia, e il suo sold out al palazzo dello sport di Roma con 6mila persone accorse per la prima volta all’interno di un palasport per ascoltare la misuca e i ritmi particolari che solo Jimmy Sax sa proporre al pubblico. Il sassofonista ora è reduce dal successo del tutto esaurito con il "Million Miles Summer Tour", concluso a settembre 2024, dopo aver toccato tutte le località estive del sud Europa, inclusa la sua Francia. Con oltre mezzo miliardo di stream, oltre un milione di iscritti al canale YouTube e circa 450 milioni di visualizzazioni, Jimmy Sax ha raggiunto il successo con il singolo "No man no Cry". I biglietti per il suo concerto a Porto Recanati della serata del 31 luglio sono disponibili sul circuito online di Ticket One.

g. g.