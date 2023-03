Nello Rogante muore nel sonno: aveva 73 anni. Oggi i funerali

È morto, ieri notte, nel sonno il recanatese Nello Rogante classe 1949 abitante in via le Grazie. L’uomo che non si era mai sposato, viveva da solo nel popoloso quartiere Le Grazie e ieri mattina non si è più risvegliato dal sonno. La sorella, con la quale si sentiva spesso nel corso della giornata, non ricevendo alcuna risposta alle sue ripetute telefonate, ha iniziato ad insospettirsi. Così dopo diversi tentativi andati a vuoto ha chiamato la Polizia municipale. Quando gli agenti si sono recati sul posto e hanno verificato che l’anziano, malgrado avessero suonato ripetutamente alla porta, non rispondeva, hanno avvertito i vigili del fuoco e il 118. Una squadra dei pompieri di Macerata per entrare ha forzato la porta di ingresso e una volta dentro ha trovato l’anziano sul letto della sua camera, ormai privo di vita. È quanto hanno constatato anche i sanitari che hanno provato a rianimarlo, ma non c’era orami per lui più nulla da fare. È molto probabile che l’anziano 73enne fosse morto da diverse ore. Ora la salma giace all’obitorio della casa funeraria Bamo e i funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle ore 15.30 nella chiesa dei Passionisti.