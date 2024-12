"Nemesis" al teatro comunale

Domani alle 21.15, la scuola di teatro classico antico Urbs Salvia presenta, al teatro comunale di Urbisaglia, "Nemesis", tragedia ispirata ai capolavori di Eschilo ed Euripide. Lo spettacolo è organizzato dalla compagnia teatrale Valenti, in collaborazione con l’amministrazione. Regia di Francesco Facciolli, operatore teatrale e attore, che spiega: "Perché Nemesis? L’attualità dei fatti di fine 2023 e del 2024, cioè il proliferare di episodi di guerra, sopraffazione e violenza, ci ha spinto a cercare nel teatro classico uno spunto di riflessione e pensiero collettivo". In scena Eliana Leoni, Betty Principi, Rosanna Renzi, Simonetta Pettinari, Sara Angeletti, Roberta Fioretti, Alessandra D’Oria, Rose Marie Quarato, Nicoletta Ripamonti, Anna Rampichini, Giorgio Gentili, Paolo Pignataro, Massimo Vacca e Fabio Macedoni. Biglietti 10 euro, in prevendita alla tabaccheria di Betty Principi in piazza Garibaldi, e la sera dello spettacolo a teatro.