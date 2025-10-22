Neodiciottenni a cena: l’invito è dell’Avis

Sensibilizzare i giovani sulla generosa volontarietà della donazione del sangue, è l’impegno costante della dirigenza della sezione comunale "Antonio Galloppa" dell’Avis di Cingoli. E per venerdì 24 alle 19, i neo-diciottenni risultanti all’anagrafe comunale sono stati invitati dall’Avis che offrirà un apericena nell’Arena delle luci. "Sull’importanza della donazione – ha precisato Floriana Crescimbeni, presidentessa dell’Avis cingolana – desideriamo coinvolgere nell’impegno in modo speciale le nuove generazioni, per proporre un momento di riflessione sul valore dell’altruistico gesto e su tutti gli aspetti a esso correlati. I neo-maggiorenti di Cingoli sono 101, ci attendiamo la massima partecipazione alla nostra iniziativa, per coinvolgerli facendo conoscere quanto e com’è attiva l’Avis per venire incontro alle sempre crescenti esigenze di garantire alle istituzioni sanitarie dosi di plasma, destinate alle necessità che urgono nei luoghi di cura e in ogni situazione d’emergenza".

All’incontro sarà presente l’ematologo Gabriele Marchegiani, che evidenzierà anche quali sono i comportamenti da adottare per una vita sana, quindi interverranno alcuni giovani donatori che testimonieranno sulle volontarie sollecitazioni che li hanno spinti ad aderire all’Avis. Per confermare la partecipazione, si può telefonare allo 0733-603885 o al 333-9962827.

Gianfilippo Centanni