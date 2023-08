Neri Marcorè a Poggio San Vicino

Neri Marcorè fa sempre e piacevolmente sensazione: anche quando non si esibisce, com’è avvenuto a Poggio San Vicino dove Mario Venuti è stato il protagonista di successo dello spettacolo pubblico in programma per "Risorgimarche". Poi, a sorpresa, ecco Neri Marcorè. Nessuno se lo aspettava ma lui, trovandosi in zona, era voluto capitare a Poggio San Vicino prima di partire per Roma. Ovviamente lo hanno subito riconosciuto e calorosamente festeggiato, in particolare dal personale che aveva effettuato il prescritto servizio per la manifestazione presenziata da Sara Simoncini sindaca di Poggio San Vicino. Con lei, in primo piano insieme a Neri Marcorè che si è volentieri intrattenuto, il primo a sinistra è Andrea Piccini responsabile del distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Apiro; completano il gruppo le unità della Protezione civile di Cingoli e di Poggio San Vicino.

g. cen.