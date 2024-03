Nervi, mezzo milione per la bonifica

"Per il 2025, abbiamo previsto un investimento di 520mila euro per la bonifica del capannone Nervi attraverso la vendita dell’ex Zanella. E di intesa con l’Ast si sta procedendo anche ad alienare il complesso del Preventorio. E ci sono trattative in corso per collegare gli scarichi fognari dell’Hotel House con il depuratore. L’Astea ha offerto disponibilità e intanto si cercherà di reperire risorse". Sono state le novità principali dette dall’assessore ai Lavori pubblici, Lorenzo Riccetti, ieri pomeriggio nel municipio di Porto Recanati, durante l’assemblea pubblica per la presentazione del bilancio di previsione 2024/2026. Sempre Riccetti ha poi dato aggiornamenti su altri cantieri. "Lunedì è stata approvata la convenzione con il Provveditorato alle opere pubbliche – ha aggiunto –, per redigere il progetto definitivo e la direzione dei lavori in merito all’intervento di difesa della costa a Scossicci, tramite i nove milioni di fondi regionali che serviranno per il primo stralcio delle scogliere". Invece, a fare il punto sul nuovo bilancio è stato l’assessore delegato Loredana Zoppi.

"Le entrate del 2024 ammontano a 43.066.126 euro, e pari le spese in uscita – ha sottolineato -. Per quanto riguarda le entrate tributarie sono di 9.877.401 euro, di cui 4.568.859 che provengono dall’Imu e un milione e 240mila dall’Irpef. Resta il grosso interrogativo della Tari, perché si attende l’approvazione del piano finanziario da parte dell’Ata. Ma di sicuro – ha osservato la Zoppi – saranno aumentati i costi in capo all’ente gestore. Quindi, ciò si rifletterà sulle somme da pagare per i cittadini. E sta proseguendo pure la nostra battaglia verso l’evasione tributaria: stimiamo di recuperare 380mila euro di Imu e 60mila di Tari. È previsto poi un aumento per i parcheggi a pagamento, mensa e trasporto scolastico". Inoltre, l’assessore Zoppi ha fatto un cenno anche sui principali investimenti previsti dal Comune rivierasco.

"Sui servizi sociali ci sono 1.251.543 euro e, oltre mantenere le attività, sono state rafforzate per aiutare i più fragili (famiglie in difficoltà, anziani e disabili) – ha ripreso –. Poi, 1.056.998 euro andranno per le politiche di sicurezza del territorio, 256.928 per la cultura e 249.852 sul turismo, 13.710.946 per le opere pubbliche, e 1.297.036 per la manutenzione stradale e dell’illuminazione pubblica. I proventi calcolati per le multe al codice della strada sono di un milione e 80mila euro".