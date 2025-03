Nessun abuso sulle figlie, assolto

Era finito sotto processo con l’accusa di aver abusato delle sue due bambine, che all’epoca dei fatti avevano rispettivamente 13 e 11 anni. Ieri per il papà, un operaio di 48 anni, il processo si è chiuso: assolto perché il fatto non sussiste. Per lui che fin l’inizio, aveva sempre negato tutto, è la fine di un incubo giudiziario. L’assoluzione è stata decisa dal collegio del tribunale di Macerata. Il pm Stefania Ciccioli aveva chiesto la condanna a 12 anni.

Secondo l’accusa, i fatti sarebbero avvenuti in un Comune dell’entroterra maceratese, dove la famiglia si era trasferita dopo il terremoto, tra il 2018 e fino ad aprile 2021. Le accuse erano state mosse al padre dalla figlia più grande, che nel 2021 aveva raccontato a due insegnanti cosa avrebbe subito dal genitore. Secondo la bambina, quando la madre e la nonna non c’erano o dormivano, l’uomo l’avrebbe costretta a subire e compiere atti sessuali. La ragazzina aveva aggiunto che anche la sorella minore sarebbe stata costretta a sottostare agli stessi abusi, di cui nessuna delle due avrebbe mai parlato prima nel terrore che il padre facesse loro cose ancora peggiori. La più grande sarebbe stata costretta a praticargli sesso orale cinque volte alla settimana. La scuola aveva attivato i servizi sociali, che a loro volta avevano segnalato la situazione alla procura. Erano così state avviate le indagini.

Con un incidente probatorio, le due sorelline erano state sentite. Le due avevano confermato le accuse, descrivendo gli abusi, le minacce e l’assenza della madre. Quanto alla nonna, una bambina avrebbe detto che in una occasione avrebbe finto di dormire. Dopo aver sopportato per tanto tempo, la figlia maggiore a un certo punto avrebbe deciso di chiedere aiuto: prima si era confidata con due amiche, poi con le insegnanti. L’operaio era finito sotto accusa per violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minorenne e corruzione di minorenne. Ma le versioni delle bambine sarebbero anche contraddittorie. L’uomo, difeso dall’avvocato Pietro Siciliano, aveva sempre negato tutte le accuse e aveva assicurato di poter dimostrare che non aveva mai fatto del male alle sue due bambine. Ieri in tribunale l’operaio 48enne è stato assolto.