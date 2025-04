"Nessun cambiamento dopo un anno al governo"

L’ex sindaco di Recanati Antonio Bravi non ha usato mezze parole: a quasi un anno dall’insediamento della giunta Pepa, il bilancio, secondo lui, è desolante. "Non si è visto assolutamente niente di diverso – afferma – nessun segnale di cambiamento a vantaggio della città". E non è solo l’opposizione a dirlo: "Le critiche cominciano ad arrivare anche da chi ha votato per Pepa e il centrodestra, la delusione è palpabile". Un attacco a tutto campo, il suo, che tocca ogni ambito dell’amministrazione: turismo, cultura, commercio, manutenzioni e politiche sociali. "Nel primo anno una visione dovresti già mostrarla – incalza – invece, il vuoto. Nessuna mostra, nessuna iniziativa, nessuna progettualità nuova e nei musei l’attività va avanti per inerzia". Bravi rivendica quanto fatto dalla sua amministrazione in un quinquennio segnato anche dal Covid: "Avevamo lasciato una città viva: quattro musei rinnovati, domeniche con negozi aperti, contributi alle nuove attività, una convenzione con una società per rilanciare i centri storici... tutto fermo. E ora? Il cinema è chiuso, non so neppure se sono stati avviati i lavori che possono essere fatti in 15 giorni. Temo che il cinema non sarà aperto neppure per il prossimo settembre".

Particolarmente duro il passaggio sul sociale: "Zero progetti nuovi, solo il minimo sindacale grazie ai fondi regionali. Le associazioni? Spente: ad esempio perché non è stato più attivato l’Alzheimer caffè che era stato promosso dal circolo di Castelnuovo? E gira voce che il Comune sostenga solo iniziative che interessino tutta la popolazione, ma così, di fatto, non si fa più nulla. È una scusa perfetta per l’immobilismo, perché di fatto significa che non ne sosterrai mai nessuna perché qualunque cosa fai, in qualunque settore fai, c’è una parte di popolazione che è interessata e coinvolta, e tutta un’altra parte no". E sulle manutenzioni l’ex sindaco non fa sconti: "Hanno criticato noi per l’erba alta e le strade dissestate, ma dopo quasi un anno non si è visto un granché. I 600mila euro messi a bilancio? Spiccioli. Non ci accorgeremo nemmeno dei lavori". Infine, Bravi lancia una frecciatina sul tanto promesso salto di qualità: "Mi aspettavo di vedere un cambiamento, invece si va indietro".

Asterio Tubaldi