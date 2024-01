"Nessun conflitto d’interessi né violazioni sulle assunzioni"

"Quelle della Ubaldi sono accuse infamanti che ledono l’onorabilità e la dignità di tutta l’Amministrazione Michelini. Su quanto ‘denunciato’ non c’è alcuna violazione di legge in materia di conflitto d’interessi, nessun abuso e nessuna forma di interesse privato". Così il gruppo di maggioranza portorecanatese ’Civico Progetto Comune’, capitanato dal sindaco Andrea Michelini, risponde a Rosalba Ubaldi, consigliera di minoranza con ’Centrodestra Unito’. Nei giorni scorsi, lei era intervenuta su degli incarichi professionali assegnati dal Comune a dei tecnici, uniti però da legami di parentela con due consiglieri di maggioranza. "Quanto accaduto non è neppure censurabile dal punto di vista dell’opportunità politica – scrive ‘Civico Progetto Comune’ in un comunicato -. La vera novità è che, finalmente, tutti i professionisti e le imprese che operano nella realtà locale, nessuno escluso, possono aggiudicarsi pubblici appalti o vedersi affidati incarichi. Ma qui c’è una volontà di far vedere il marcio dove non c’è". Entrando più nello specifico, la maggioranza va subito al punto: "Gli incarichi contestati riguardano uno stimato tecnico locale e un altrettanto ineccepibile imprenditore che hanno una parentela, rispettivamente di quarto e terzo grado, con due consiglieri della maggioranza, totalmente estranei ai fatti che hanno portato alla loro individuazione e all’affidamento. Per essere chiari – aggiunge l’Amministrazione comunale -, non stiamo parlando né di amici del funzionario, né di figli del sindaco, né di coniugi di un assessore, parliamo di parentele di alto grado di consiglieri, in una piccola comunità dove è facile ritrovarsi parenti. Alla Ubaldi ribattiamo che non possiamo accettare lezioni di etica da chi, per mera speculazione politica, non si fa scrupolo di gettare fango addosso a persone oneste".