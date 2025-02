Nessun falso, scagionato il sindaco

Accusato di tentato falso ideologico, è stato prosciolto il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi. Scagionati con lui anche la responsabile dell’urbanistica Patrizia Meo e il responsabile del settore entrate e patrimonio del Comune, Paolo Bini.

L’inchiesta era partita l’estate scorsa, nel corso degli accertamenti della procura su un’altra vicenda, una maxi truffa con i bonus dell’edilizia che vede indagati, tra gli altri, un imprenditore che vive a Tolentino con i suoi familiari. L’imprenditore abita in una villa, il cui giardino è chiuso da un grosso cancello. I carabinieri del reparto operativo di Macerata e della Compagnia di Tolentino avrebbero rilevato però che quel cancello si trova una porzione di terreno che è di proprietà del Comune. I militari si erano chiesti perché il Comune non avesse imposto la demolizione del manufatto abusivo, scoprendo che invece gli uffici stavano concordando la cessione del terreno da un notaio, in modo da regolarizzare la situazione. L’abuso però non era sanabile per legge. Ecco perché erano finiti sotto accusa il sindaco e i due funzionari.

Tutti e tre, su richiesta del sostituto procuratore Enrico Barbieri, a novembre erano stati sentiti dai carabinieri in caserma e avevano chiarito come fosse andata la vicenda, spiegando che non c’era stato alcun tentativo di mettere in atto un falso, ma solo di trovare una soluzione al problema che si era creato, su una strada che per altro finiva alla villa dell’imprenditore. "L’ingegnere Meo – precisa l’avvocato Paolo Rossi – si era addirittura astenuta dal trattare quella pratica, in quanto vicino alla zona dove si trova il cancello abita un suo parente, e lei non aveva voluto trovarsi in una situazione di conflitto. Non aveva minimamente trattato la questione relativa a quella pratica". Anche il sindaco, assistito dall’avvocato Claudio Carbonari, e Bini, difeso dall’avvocato Luciano Bora, avevano risposto a tutte le domande degli inquirenti.

Alla fine, nei giorni scorsi la procura ha chiesto l’achiviazione delle accuse, e la richiesta è stata accolta dal giudice per le indagini preliminari Claudio Bonifazi. Sindaco e funzionari sono stati del tutto scagionati.