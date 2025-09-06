"Nessun investimento fatto a Scossicci"

"Il Comune di Porto Recanati, governato dalla sinistra radicale, non investe un centesimo bucato su Scossicci, non copre una buca sulle strade, marciapiedi a pezzi, erbacce, aree verdi senza manutenzione". Lo afferma Emanuela Addario, coordinatrice locale di Forza Italia e candidata al consiglio regionale a sostegno del governatore uscente delle Marche Francesco Acquaroli. "Gli unici che si sono fatti vedere e sentire a Porto Recanati – aggiunge Addario – sono il governatore della Regione Francesco Acquaroli e l’assessore Stefano Aguzzi che, per il tramite della giunta di centrodestra, hanno stanziato nove milioni di euro per la sistemazione delle scogliere, permettendo quindi di affrontare e risolvere il problema dell’erosione della costa che il centrosinistra non aveva mai affrontato nei venti anni di governo della Regione. Scossicci è parte vitale di Porto Recanati, va sostenuta per il rispetto che si deve ai residenti e ai turisti". Per questo motivo, conclude Addario, "non è una questione di promesse preelettorali, non ne faccio, non ne ho mai fatte: il mio impegno ci sarà anche dopo le elezioni per dare voce, con tutta Forza Italia, alle ragioni dei residenti di Scossicci e dei portorecanatesi".