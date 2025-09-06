Calzaturiero tra luci e ombre
Alessandro Caporaletti
Calzaturiero tra luci e ombre
Macerata
Cronaca"Nessun investimento fatto a Scossicci"
6 set 2025
GIORGIO GIANNACCINI
Cronaca
"Nessun investimento fatto a Scossicci"

Addario, coordinatrice di Forza Italia, contro la gestione del Comune.

Addario, coordinatrice di Forza Italia, contro la gestione del Comune.

Addario, coordinatrice di Forza Italia, contro la gestione del Comune.

Per approfondire:

"Il Comune di Porto Recanati, governato dalla sinistra radicale, non investe un centesimo bucato su Scossicci, non copre una buca sulle strade, marciapiedi a pezzi, erbacce, aree verdi senza manutenzione". Lo afferma Emanuela Addario, coordinatrice locale di Forza Italia e candidata al consiglio regionale a sostegno del governatore uscente delle Marche Francesco Acquaroli. "Gli unici che si sono fatti vedere e sentire a Porto Recanati – aggiunge Addario – sono il governatore della Regione Francesco Acquaroli e l’assessore Stefano Aguzzi che, per il tramite della giunta di centrodestra, hanno stanziato nove milioni di euro per la sistemazione delle scogliere, permettendo quindi di affrontare e risolvere il problema dell’erosione della costa che il centrosinistra non aveva mai affrontato nei venti anni di governo della Regione. Scossicci è parte vitale di Porto Recanati, va sostenuta per il rispetto che si deve ai residenti e ai turisti". Per questo motivo, conclude Addario, "non è una questione di promesse preelettorali, non ne faccio, non ne ho mai fatte: il mio impegno ci sarà anche dopo le elezioni per dare voce, con tutta Forza Italia, alle ragioni dei residenti di Scossicci e dei portorecanatesi".

