"Nessun pericolo per chi passeggia"

di Giuliano Forani

L’ordinanza di divieto in ordine all’area contaminata alla foce del Chienti è stata emessa in via cautelativa ad ulteriore tutela della salute di tutti. La zona, infatti, da decenni è interessata dall’inquinamento “per conferimenti errati di materiale di scarto”. Così il sindaco Fabrizio Ciarapica, in risposta a chi aveva accusato l’ amministrazione comunale di intervento tardivo nonostante ci fosse una relazione in proposito.

Nella nota di ieri, il sindaco spiega come l’atto, in una zona “non turistica“, sia stato assunto solo nei giorni scorsi per via delle continue allerte meteo che impedivano a ruspe e grader di operare. "Dopo la relazione del tecnico - spiega la nota - gli uffici comunali si sono confrontati con esperti e si è quindi deciso di emettere l’ordinanza in via precauzionale". La nota assicura quindi che non ci sia pericolo per chi passeggia o utilizza l’area a fini sportivi e ricreativi, visto che il rischio "è dato solo dal contatto diretto con la terra sottostante il manto sabbioso".

Il sindaco precisa infine come i campioni esaminati "non siano catalogati come rifiuti pericolosi" e quindi ogni allarmismo è ingiustificato. In chiusura, aggiunge la comunicazione che è in fase di avvio la riqualificazione dell’area, da realizzare "sulla base di analisi e carotaggi".

Anche l’architetto Bruno Valeriani, presidente di Civitanova Greenlife (associazione attiva nel recupero dei vecchi percorsi fluviali), spiega come la presenza di inquinanti alla foce del Chienti sia storia vecchia di oltre 20 anni, in quanto rientra "nell’ambito del sito di interesse nazionale". Precauzioni e rimedi sono per lui quindi doverosi "ma - sottolinea - va anche evidenziato che in tale direzione si stanno catalizzando importanti energie e consistenti finanziamenti per realizzare interventi al fine di vivere ed attraversare luoghi paesaggisticamente rilevanti". Il riferimento è al ponte ciclopedonale sul Chienti in fase di realizzazione. Per Valeriani, quindi, l’ ordinanza va considerata come "anno zero" per una nuova percezione dell’ambiente.