"Nessun problema con la sosta"

"Io non ho mai avuto problemi legati al parcheggio e continuo a non averne". Voce fuori dal coro è quella del residente Carlo Callimaci, che spiega come la presenza di cantieri non intacchi la sua necessità di lasciare l’auto per andare al lavoro. "Questo perché lascio sempre la macchina al parcheggio dei giardini Diaz e non ho bisogno di cercare posto altrove – spiega Callimaci –. Mi resta comodo sia per dove abito che per venire su in centro a lavorare; di conseguenza, per fortuna, la presenza dei cantieri non fa differenza e – conclude – non mi crea particolare disagio in questo senso".