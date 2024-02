"Nessun ritardo sulle politiche per la casa"

"Se la consigliera Ninfa Contigiani fosse più attenta a studiare le questioni piuttosto che scagliare livore e ipotizzare improbabili passerelle, capirebbe che ciò che sta dicendo poggia sul nulla, visto che i dati parlano chiaro, sono incontrovertibili e inconfutabili: non c’è nessun ritardo sul fronte delle politiche abitative". Ferma replica da parte dell’assessore Francesca D’Alessandro alla consigliera NInfa Contigiani (Pd) che nei giorni scorsi aveva parlato di ritardi nell’assegnazione degli alloggi di edilizia popolare perché i dipendenti dell’ufficio sono impegnati a stare dietro "alle feste e alle passerelle dell’assessore". "In tre anni di mandato l’amministrazione comunale ha consegnato ben 51 alloggi (più 2 di emergenza abitativa) e considerando che c’è stato un anno e mezzo di pandemia durante il quale non è sempre stato semplice espletare le incombenze burocratiche, diciamo che il risultato è stato ottimo grazie al grande lavoro degli uffici comunali in sinergia con l’Erap – spiega l’assessore –. Ricordiamo, inoltre, che tra questi 51 alloggi ce ne sono 18 destinati a un progetto sociale di accessibilità architettonica che ha interessato appartamenti che erano fermi da circa 20 anni. Quindi non solo si è completato il lavoro lasciato incompiuto dalla sinistra, ma si è provveduto all’assegnazione immediata di questi alloggi che fanno capo a un progetto, fiore all’occhiello delle Politiche sociali di questa amministrazione. Dispiace dover assistere al solito atteggiamento di una sinistra che sa cogliere gli aspetti effimeri di quelle che sono politiche serie, che riguardano le persone. La segretaria comunale del Pd continua a utilizzare un atteggiamento denigratorio e di assoluta inconsistenza".