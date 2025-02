"Nessun servizio per gli anziani"

"A Cingoli – fa rilevare Raffaele Consalvi ( foto) – sono 1400 gli anziani ultra 75enni. Quanto viene impiegato per loro per politiche attive o di supporto, tenendo conto che nell’ultimo decennio il Comune, come ristoro dalla discarica, ha incassato oltre 7,5 milioni, che chiude in ogni anno il bilancio con oltre 2 milioni di avanzo di amministrazione e che trasferisce all’Asp di Jesi quasi 2 milioni annui?" Consalvi, consigliere comunale del gruppo di minoranza "Per Cingoli", evidenzia che per loro "viene impegnato quasi nulla. Degli anziani si sono ricordati adesso, aumentando di 100 euro al mese le rette della casa di riposo: per una persona non autosufficiente, si pagheranno oltre 1500 euro mensili, in una struttura ormai superata, più volte sotto l’attenzione dei Nas, gestita da una cooperativa, che va avanti solo per l’abnegazione del personale dipendente". Inevitabile il riscontro di Consalvi sulla nuova casa di riposo: "Prevista a fianco del Tirassegno, la costruzione è di là da venire: finanziata tre anni e mezzo fa, a oggi non esiste un progetto esecutivo, il che significa che presumibilmente, quando si appalterà, mancheranno alcuni milioni di euro. Si è chiuso l’unico centro anziani. Nulla si è fatto sul versante della solitudine o del disagio, sul volontariato attivo, sul mantenimento di corretti stili di vita, sul co-housing, sulla progettazione di un modello che aiuti l’anziano fragile nella fruizione dei servizi, su un centro diurno per malati da Alzheimer".

Gianfilippo Centanni