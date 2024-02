"Nessun taglio all’Ast, il veggente Carancini sarà smentito dai fatti"

Il civitanovese Pierpaolo Borroni, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, replica duramente a Romano Carancini in merito ai fondi di cui l’Ast 3 di Macerata potrà disporre nel 2024, dopo il dg Marco Ricci ha parlato di un taglio di 26,8 milioni di euro nella relazione che accompagna il bilancio. "Carancini ha definitivamente gettato la maschera. Neanche fosse un veggente, afferma con la sicurezza di chi non ne ha mai azzeccata una, politicamente parlando, che i fondi per l’Ast 3 di Macerata sono stati tagliati dalla giunta di centrodestra. Un’affermazione tanto falsa, quanto dettata da chi ha evidenti difficoltà a leggere per intero la relazione di accompagnamento al bilancio del direttore generale, Marco Ricci. Quest’ultimo ha affermato che le risorse ad oggi assegnate costituiscono un finanziamento provvisorio, che sarà sicuramente aumentato con altri fondi già a disposizione della Regione, tanto che alla fine di quest’anno l’Ast di Macerata avrà più soldi di quelli messi a disposizione nel 2023". Secondo Borroni, Carancini si lancia in una previsione degna dei peggiori menagramo, affermando che i finanziamenti aggiuntivi non ci saranno, anche perché lo dice ad anno appena iniziato, quasi fosse "un veggente". "I marchigiani hanno ben compreso come fosse opaca la vostra gestione della sanità improntata non sul merito e l’efficienza – aggiunge Borroni –. Noi del centrodestra continuiamo a puntare su una sanità territoriale e capillare, con fondi aggiuntivi per l’Ast 3 di Macerata, come mai si sono registrati negli ultimi anni. Carancini continui pure a nutrire il suo narcisismo politico con interrogazioni su presunti tagli preventivi che, poi, a consuntivo saranno smentiti dai fatti".

f. v.