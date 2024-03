"Nessuna aggressione". Assolta in appello 51enne

Era stata accusata di aver aggredito i carabinieri e condannata per resistenza a pubblico ufficiale. Ma in appello, grazie anche ai filmati dell’accaduto, ha dimostrato la sua innocenza ed è stata assolta con la formula più ampia. Protagonista della disavventura la 51enne Valentina Sciacqua, di Potenza Picena.

Il 29 agosto del 2020 la donna si era trovata in grande difficoltà: era uscita di casa per comprare delle medicine, avendo il cellulare rotto non poteva mettersi in contatto con il compagno. Aveva provato a chiedere ai passanti di fare una telefonata, si era rivolta anche alla caserma dei carabinieri, ma solo due vigilesse alla fine l’avevano aiutata telefonando alla sorella: le due agenti le dissero che il compagno sarebbe andato a prenderla davanti alla caserma, ma mentre era lì in attesa erano arrivati i carabinieri, con i quali era nata una discussione.

Nel parapiglia, la donna e l’ex comandante della caserma erano caduti a terra e lei era stata accusata di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e arrestata. Nel processo per direttissima la potentina aveva tentato di spiegare i fatti, aiutata anche dal filmato della scena depositato dagli stessi militari. Ma era stata comunque condannata per resistenza a pubblico ufficiale a due mesi e venti giorni.

Difesa dall’avvocato Caterina Francia (nella foto) ha però fatto appello, e in secondo grado è riuscita a dimostrare la sua versione su quanto accaduto: lei non aveva aggredito nessuno. La corte ha condiviso la tesi difensiva e, come chiesto dall’avvocato Francia, l’ha assolta "perché il fatto non sussiste".

La donna ha accolto in lacrime la sentenza, dopo una vicenda che l’aveva tantissimo amareggiata.