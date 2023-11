"Nessuna cattiveria verso i cani"

"Credo che tanta vergogna dovrebbe provarla il signor ‘influencer’, il quale con modi e termini assai discutibili insulta le istituzioni, i pubblici ufficiali, non racconta il reale svolgimento dei fatti e istiga al non rispetto delle regole". Non si è fatta attendere la replica del sindaco Noemi Tartabini nei confronti dell’influencer siciliano Enrico Rizzi, che l’altro giorno aveva attaccato sui social il primo cittadino per la vicenda della coppia perugina multata in estate, a Porto Potenza, per essere andata nella spiaggia libera dell’ex Babaloo, con al guinzaglio il loro beagle. Non solo, Rizzi ha pure annunciato che darà supporto legale ai due turisti umbri, per presentare ricorso in tribunale contro il verbale. Ma ora la parola passa alla Tartabini.

"Quando Rizzi mi ha contattata telefonicamente, la scorsa estate, gli ho detto che avrei verificato i termini dell’accaduto – dice il sindaco Tartabini -. Cosa che ho fatto in tempi brevissimi, e le cui risultanze ci siamo premurati di comunicare con una nota stampa, appurando che la Polizia locale era intervenuta su specifica richiesta di altri cittadini, che avevano segnalato la presenza del cane nel tratto di spiaggia con divieto, peraltro evidenziato da apposita cartellonistica. Quindi – osserva - gli agenti non hanno potuto far altro che applicare il regolamento sancito dal Consiglio comunale. Non ho mai riferito a Rizzi di annullare la multa, anche perché non è nelle disponibilità del sindaco". Sempre la Tartabini, aggiunge che in questi anni si è spesa molto per gli amici a quattro zampe. "Vorrei segnalare all’influencer che anche io amo gli animali, ho due cani, e nel mio mandato ha ridato la possibilità agli amici a quattro zampe di circolare liberamente sul territorio togliendo dei precedenti divieti - sottolinea il primo cittadino -. Ho aperto il primo sgambatoio pubblico e, compatibilmente con gli impegni degli uffici preposti e con la normativa vigente, si procederà anche per individuare e allestire un tratto di spiaggia libera aperto ai cani. Ricordando, comunque, che sul nostro territorio esiste già in una spiaggia in concessione un’area attrezzata per i cani. Va segnalato che dal 1° ottobre al 30 aprile tutto l’arenile è aperto ai cani. Resto dispiaciuta per la multa, ma i cittadini sono tutti uguali e vanno tutelati anche coloro che in quel momento erano infastiditi della presenza di un cane in una zona con apposito divieto".

Giorgio Giannaccini