I soliti violenti

Sergio Gioli
I soliti violenti
Macerata
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente treno PinarellaGranchio bluPrevisioni meteo weekendOlio 2025Elezioni MarcheBallando con le stelle
Acquista il giornale
Cronaca"Nessuna certezza per l’ex ospedale"
26 set 2025
DIEGO PIERLUIGI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. "Nessuna certezza per l’ex ospedale"

"Nessuna certezza per l’ex ospedale"

Corridonia, opposizione all’attacco: "La sindaca aveva assicurato che sarebbe stato pronto a febbraio 2024. Mancano i servizi essenziali"

Corridonia, opposizione all’attacco: "La sindaca aveva assicurato che sarebbe stato pronto a febbraio 2024. Mancano i servizi essenziali"

Corridonia, opposizione all’attacco: "La sindaca aveva assicurato che sarebbe stato pronto a febbraio 2024. Mancano i servizi essenziali"

Per approfondire:

"Sanità a Corridonia: un’emergenza che i cittadini vivono ogni giorno". A evidenziarlo sono i gruppi di opposizione Corridonia Insieme e Pensare Corridonia, guidati dall’ex vicesindaco Manuele Pierantoni (foto), che dopo la mancata discussione in consiglio della mozione sull’ex ospedale, hanno elencato le loro criticità sul tema. "Servizi sanitari mancanti o ridotti, guardia medica non sempre garantita, spostamenti obbligati in altri comuni per visite e prestazioni essenziali, poi nessuna certezza sui tempi di riapertura dell’ex ospedale – tuona la minoranza –. Mentre i cittadini attendono risposte, nel Dup 2026-2028 leggiamo che il Comune è alla ricerca di locali alternativi per i servizi sanitari. Ma ricordiamo cosa affermava la sindaca Giuliana Giampaoli nel consiglio comunale del 30 ottobre 2023: ovvero che entro febbraio 2024 sarebbe stato pronto il piano terra dell’ex ospedale, cosa che avrebbe reso inutile la ricerca di altri spazi. Eppure, di fronte alle nostre domande, si è trincerata dietro la formula “non è competenza mia, ma dell’Ast“, inaccettabile – sottolineano i gruppi –. L’assessore Matteo Grassetti ha parlato di criticità alle quali si sta cercando di porre rimedio, ma dopo quasi due anni i problemi restano irrisolti. Chiediamo chiarezza su punti concreti: quando riaprirà l’ospedale di Corridonia; quali servizi saranno erogati; perché, se era stato detto che non servivano locali alternativi, oggi nel Dup leggiamo il contrario; che fine ha fatto la manifestazione di interesse dell’Ast, per i locali da destinare a servizi sanitari; e se la Regione abbia previsto un piano di reclutamento di medici e infermieri, senza il quale anche le strutture più moderne restano vuote".

Diego Pierluigi

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata