"Nessuna certezza per l’ex ospedale"

"Sanità a Corridonia: un’emergenza che i cittadini vivono ogni giorno". A evidenziarlo sono i gruppi di opposizione Corridonia Insieme e Pensare Corridonia, guidati dall’ex vicesindaco Manuele Pierantoni (foto), che dopo la mancata discussione in consiglio della mozione sull’ex ospedale, hanno elencato le loro criticità sul tema. "Servizi sanitari mancanti o ridotti, guardia medica non sempre garantita, spostamenti obbligati in altri comuni per visite e prestazioni essenziali, poi nessuna certezza sui tempi di riapertura dell’ex ospedale – tuona la minoranza –. Mentre i cittadini attendono risposte, nel Dup 2026-2028 leggiamo che il Comune è alla ricerca di locali alternativi per i servizi sanitari. Ma ricordiamo cosa affermava la sindaca Giuliana Giampaoli nel consiglio comunale del 30 ottobre 2023: ovvero che entro febbraio 2024 sarebbe stato pronto il piano terra dell’ex ospedale, cosa che avrebbe reso inutile la ricerca di altri spazi. Eppure, di fronte alle nostre domande, si è trincerata dietro la formula “non è competenza mia, ma dell’Ast“, inaccettabile – sottolineano i gruppi –. L’assessore Matteo Grassetti ha parlato di criticità alle quali si sta cercando di porre rimedio, ma dopo quasi due anni i problemi restano irrisolti. Chiediamo chiarezza su punti concreti: quando riaprirà l’ospedale di Corridonia; quali servizi saranno erogati; perché, se era stato detto che non servivano locali alternativi, oggi nel Dup leggiamo il contrario; che fine ha fatto la manifestazione di interesse dell’Ast, per i locali da destinare a servizi sanitari; e se la Regione abbia previsto un piano di reclutamento di medici e infermieri, senza il quale anche le strutture più moderne restano vuote".

Diego Pierluigi