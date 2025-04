Nessuna chiusura dell’hotel Girasole a Fontespina

Nessuna chiusura per l’hotel Girasole di Civitanova. Per errore, nell’edizione di ieri è stato associato il nome dell’hotel a una cena di chiusura dei dipendenti ma l’albergo-ristorante che si trova nella zona nord di Civitanova, a Fontespina, è invece in gran salute e in piena attività, a due passi dal mare, gestito dalla famiglia Cardelli che lo porta avanti da decenni e che lo ha fatto diventare un punto di riferimento storico per l’accoglienza in città e per la ristorazione.

La chiusura riguarda invece l’hotel Solarium, sulla statale adriatica a San Marone, che domenica ha effettuato l’ultimo check in. Una scelta fatta dalla società proprietaria della struttura, la Kos Spa, che ha valutato non conveniente effettuare ulteriori, e ingenti, investimenti finanziari che erano necessari per garantire manutenzioni e sicurezza. Lunedì sera, tutti i dipendenti dell’hotel si sono ritrovati nella sala congressi per una cena di addio e tra loro anche Gianni Domizi, che per cinquanta anni ha portato avanti l’hotel, come direttore per i primi venti e come gestore per i successivi trenta.

Con la chiusura del Solarium si conferma la moria di hotel in città, tendenza che va avanti da anni e che li vede tutti convertiti in volumetria residenziale.

Ce ne scusiamo con i diretti interessati e i nostri lettori.