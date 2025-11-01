Nessuna estorsione a "Dolce & Co": assolti i tre imputati

Erano accusati di estorsione, perché avrebbero picchiato e minacciato i titolari di un bar per assumere gli addetti alla sicurezza che volevano loro. Ma sono stati assolti Rossano Di Biagio, maceratese residente a Montegranaro, Alessio Campetella, di Montegranaro, e Gianluca Talamonti di Porto San Giorgio. Prescritta invece l’accusa di lesioni. Lo ha stabilito ieri il giudice Francesca Preziosi del tribunale di Macerata. L’episodio risale al marzo del 2015. Di Biagio era amministratore di una società che si occupava di sicurezza nei locali, la Shark Services. Secondo l’accusa, lui e i bodyguard Campetella e Talamonti avrebbero costretto i titolari del "Dolce & Co" ad assumere personale della Shark nel locale, con minacce e violenza. Il 26 marzo 2015 un cameriere del "Dolce & Co" era stato aggredito da quattro uomini con il volto coperto, preso a calci e pugni alla testa e in varie parti del corpo, ed era finito al pronto soccorso dove i medici gli avevano dato una prognosi di 15 giorni. Per la procura, sarebbero stati Di Biagio, Campetella e Talamonti, con un altro rimasto sconosciuto, a infierire sul cameriere, per far capire ai titolari dell’attività civitanovese che con loro c’era poco da discutere. Ma nel processo le accuse non sono state dimostrate, e ieri il pubblico ministero Stefano Lanari ha chiesto per i tre l’assoluzione per il reato di estorsione. Gli imputati, assolti per non aver commesso il fatto, erano difesi dagli avvocati Paolo Rossi, Elisa Del Zozzo, Luciano Bora e Andrea Albanesi.

Chiara Marinelli