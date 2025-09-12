"Nessuna estorsione nel cantiere". Marsel Mati assolto in appello

Accusato di una presunta estorsione da 60mila euro a due imprenditori, è stato assolto in appello Marsel Mati (foto), 34enne albanese residente a Tolentino. In primo grado era stato condannato dal tribunale di Macerata a tre anni e sei mesi di reclusione.

La vicenda riguardava il cantiere di via Santa Rita da Cascia a Tolentino. Nel 2019, due imprese abruzzesi avevano acquistato la palazzina in costruzione. Ma nel cantiere, per l’accusa, avrebbero trovato Mati che per andarsene avrebbe preteso l’affidamento dei lavori. I due avrebbero pagato 15.600 euro per alcuni interventi. Mati però avrebbe chiesto altri soldi, poi aveva portato le fatture in tribunale, ottenendo un decreto ingiuntivo di 70mila euro e il pignoramento dell’immobile. A quel punto, secondo la ricostruzione della procura, gli abruzzesi avrebbero accettato una transazione con lui, consegnandogli 60mila. Ma poi lo avevano denunciato per estorsione. In primo grado Mati era stato condannato.

Invece secondo la ricostruzione di Mati, difeso dagli avvocati Gabriele e Massimiliano Cofanelli e Vando Scheggia, i lavori eranno stati eseguiti nelle rispetto di tutte le norme, tecniche e disciplinari, e la controversia civilistica su quei lavori era stata chiusa con la transazione. Poi però i due abruzzesi avevano ipotizzato una qualche prevaricazione da parte di Mati nei loro confronti. In appello i difensori hanno depositato una articolata memoria con la quale, oltre a contestare le accuse, hanno dato una chiave di lettura diversa all’accaduto. E la tesi difensiva è stata accolta dalla Corte di Ancona, che ha assolto l’imprenditore albanese "per non aver commesso il fatto".

"Mati ha espresso la propria felicità per una soluzione che a distanza di anni lo riabilita su di una vicenda che aveva da sempre cointestato proclamandosi innocente" commentano i difensori.