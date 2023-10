"Nessuna estorsione, sarà dimostrato"

Imputati per estorsione e falso, respingono le accuse Marsel e Marsida Mati, fratello e sorella (e non madre e figlio come per errore indicato ieri) residenti a Tolentino. Con gli avvocati Vando Scheggia e Riccardo Leonardi, gli imputati danno la loro versione sulla vicenda per la quale, premettono i difensori, "non è mai stata formalizzata alcuna denuncia" dalle presunte vittime delle estorsioni. "Il procedimento penale deriva da una vicenda civilistica. La società Gruppo Marma, rappresentata da Marsida Mati e per la quale lavorava il fratello Marsel, non essendo stata pagata per le prestazioni eseguite per due società aquilane, la F.lli Chiodi Costruzioni (rappresentata da Massimo Chiodi) e la Gaia (rappresentata da Stefano Cipriani) nel 2019 si è rivolta all’avvocato Massimo Di Bonaventura, consegnando le fatture per 94mila euro, dei quali 24mila già pagati dalle debitrici". L’avvocato Di Bonaventura aveva quindi chiesto un decreto ingiuntivo per 70mila euro al tribunale di Macerata, il 5 agosto 2019. Il giudice aveva accolto l’istanza e lo studio Di Bonaventura aveva notificato decreto e precetto il 20 agosto alle due società. "Queste avevano incaricato l’avvocato Sergio Ariozzi per fare opposizione, pochi giorni dopo, mentre la richiesta di revoca della provvisoria esecuzione veniva proposta dopo oltre un mese – proseguono gli avvocati Leonardi e Scheggia –. Nonostante fosse intervenuto un legale, nessuna iniziativa penale veniva assunta e non veniva revocata la provvisoria esecuzione, fino al 22 aprile 2021, quando le società concludevano una transazione". In base all’accordo, alla Marma dovevano essere pagati 60mila euro. "In quasi due anni i legali rappresentanti di tali società non hanno ritenuto di presentare alcuna denuncia. L’attuale procedimento è stato avviato d’ufficio dalla procura, che aveva ricevuto una querela dalla Gruppo Marma, con l’avvocato Di Bonaventura, per la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice". I Mati temevano che le due ditte non pagassero quanto pattuito. Da questa indagine sarebbe partito il procedimento: "Sono stati ascoltati i vertici delle società debitrici, che nemmeno in tale circostanza hanno avanzato alcuna denuncia, ritenendo che la vicenda si fosse chiusa. L’accusa risulta infondata, non essendoci stata alcuna estorsione né con la ipotizzata occupazione abusiva del cantiere, né quando è stato chiesto il decreto ingiuntivo né, infine, quando si è proceduto alla transazione, con il controllo di due legali. Il tribunale di Macerata potrà verificare tali emergenze e scagionare gli imputati".