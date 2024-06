"Nessuna estorsione, volevo essere pagato per i lavori fatti allo chalet e al bar"

"Non era un’estorsione: quei 700 euro mi spettavano, perché avevo svolto dei lavori di manutenzione nello chalet". Così si è difeso Arian Baci, l’albanese di 40 anni finito in carcere a Montacuto con l’accusa di estorsione continuata, perché secondo i carabinieri lo scorso mese avrebbe danneggiato un bar e uno chalet di Porto Potenza, per poi chiedere dei soldi ai rispettivi proprietari, dietro la minaccia di ripetere gli assalti e provocare altri danni.

Ieri mattina in tribunale, si è tenuto l’interrogatorio di garanzia per l’uomo, davanti al giudice per le indagini preliminari Claudio Bonifazi. Il 40enne, difeso dall’avvocato Emanuele Senesi (nella foto), ha voluto dare la sua versione dei fatti, fornendo delle dichiarazioni spontanee. Nello specifico Baci ha negato di aver commesso delle estorsioni, sostenendo invece che lui avrebbe effettuato – in nero – dei lavori di manutenzione in quello stabilimento balneare di Porto Potenza, sotto Pasqua, per un corrispettivo di circa 700 euro. E per questo si era fatto consegnare, in un primo momento, la somma di 500 euro dal titolare dello chalet. Stando sempre alla sua versione, sarebbe poi tornato per chiedere al proprietario di consegnargli i restanti 200 euro. Ma a causa di qualche bicchiere di troppo, ha ammesso di aver esagerato, usando dei modi decisamente troppo aggressivi. Per il momento, Baci rimarrà ancora in carcere. Però la difesa valuterà più in avanti la possibilità di chiedere gli arresti domiciliari per il 40enne, non appena si sarà trovato un domicilio stabile, visto che lui risulta al momento senza fissa dimora.

