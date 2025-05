"Nessuna iniziativa, rabbia e incredulità"

"Rabbia e incredulità". Così Michele Lattanzi (ex assessore comunale) e Alessandro Savi (ex consigliere) commentano la mancata organizzazione da parte del Comune di iniziative per il Primo maggio. "Condividendo le critiche sollevate dal consigliere Cicarè sulla mancanza di momenti di socializzazione – dicono i due esponenti del Pci –, il cuore della questione riguarda la visione che l’amministrazione ha delle problematiche sociali, politiche ed economiche che affliggono i cittadini. Se da un lato la città soffre di una carenza di luoghi di incontro e momenti di aggregazione, dall’altro, il discorso si sposta sull’incapacità di affrontare le tematiche relative al mondo del lavoro. Ben consapevoli che i servizi sociali di Macerata, grazie sopratutto all’associazionismo diffuso e agli investimenti fatti negli ultimi 25 anni, sono un’ottima realtà, la festa del Primo maggio doveva essere onorata come giornata simbolica di lotta e solidarietà per lavoratori, disoccupati e giovani in cerca di lavoro. Un’amministrazione che ignora tale ricorrenza, o che non si impegna a promuovere iniziative a sostegno del lavoro, non solo si sottrae a un dovere morale, ma perde un’importante opportunità di raccordarsi con la parte della popolazione che vive le difficoltà del lavoro e della precarietà. Macerata ha bisogno di un’amministrazione che metta in primo piano le politiche sociali".