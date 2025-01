"Nessuna modifica alla viabilità in via Mazzini" assicura il sindaco di Morrovalle Andrea Staffolani (foto), dopo che il gruppo di minoranza "Cura e partecipazione" aveva contestato l’ipotetica decisione di chiudere un senso di marcia della principale via del centro. A breve sarà ripristinato il senso unico alternato con i due semafori.

"Abbiamo colto l’occasione della necessità del senso unico durante le festività natalizie per fare delle valutazioni – ha spiegato Staffolani –, ma non avevamo preso decisioni né emesso alcun atto. Tra i vincoli stringenti per la Bandiera arancione, riconoscimento assegnato a Morrovalle proprio per l’attenzione che stiamo riservando alla cura del centro, c’è anche quello di limitare il transito dei mezzi nei centri storici per favorire una pedonalizzazione e con essa una migliore qualità del decoro urbano. Abbiamo monitorato la situazione per diverse settimane e i risultati erano sicuramente soddisfacenti. Ma i commercianti hanno fatto presente all’amministrazione che le loro attività avrebbero potuto risentire dell’eventuale cambiamento della viabilità, quindi si è deciso di interrompere anticipatamente la sperimentazione riportando la situazione a come era da tempo".