"Nessuna polemica, ma gli inviti per l’incontro sono stati inviati a tutti"

"Non accettiamo di fare polemica con Fratelli d’Italia. Questo Comitato, che si è costituito a ridosso dell’abbattimento delle ex scuole, ha inviato a tutte le forze politiche una richiesta di incontro proprio sul tema del centro civico. Gli inviti sono stati fatti via email ai vari indirizzi istituzionali". Così Marco Graziani, vicepresidente del Comitato apolitico per il centro civico Porto Potenza, risponde al coordinamento locale di Fratelli d’Italia, che aveva affermato di non esser mai stato invitato a partecipare a nessun incontro. "Ma non solo – aggiunge Graziani -, la lettera di invito con l’elenco dei destinatari è stato pubblicato sui social dove sono presenti i maggiori esponenti di FdI, compresi il segretario Celestino Faraci, i consiglieri e il sindaco Noemi Tartabini. Quindi, anche nel caso non avessero ricevuto l’invito, avrebbero potuto facilmente contattarci in decine di modi diversi. E noi saremo stati ben felici di correggere pubblicamente le dichiarazioni facendo anche le nostre scuse. Però così non è stato". Oltre a ciò, Graziani aggiunge: "Adesso siamo consapevoli della difficoltà politica nella quale si trova FdI sul destino delle ex scuole elementari, anche per una serie di cose non vere, ormai venute a galla, dette alla popolazione. Ma è assolutamente inaccettabile prendersela con il Comitato. Ribadiamo: noi non siamo i nemici di nessuno, tanto che abbiamo sempre e solo chiesto di fare di quelle ex scuole un centro civico".