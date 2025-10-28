Nessuna prova a carico di Cicconi. La procura chiede l’archiviazione

"Finalmente si chiude una vicenda assurda e incredibile, sono stato sempre sereno in quanto estraneo ai fatti, forse serve anche questo per crescere. Ricorderò per tutta la vita chi ha creduto in me subito, sulla mia innocenza ed estraneità ai fatti. Ma soprattutto colgo l’occasione per dire che sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverete, che è la parte dell’onestà e dell’impegno nel mio lavoro istituzionale e tecnico amministrativo". Così il sindaco di Pioraco Matteo Cicconi, funzionario della Regione, commenta l’archiviazione dell’accusa di corruzione, nell’inchiesta sul rilascio di autorizzazioni di conversione di impianti da biogas a biometano. La vicenda era venuta alla luce a marzo e aveva portato al sequestro di tre impianti di biogas in provincia di Ancona, e a un allevamento di bovini con sede legale a Corridonia. Otto persone e quattro società indagate, di cui tre nel Maceratese. Cicconi era accusato di corruzione con il responsabile legale di uno degli impianti sequestrati, che avrebbe promesso un regalo al funzionario in cambio del rilascio di un provvedimento illegittimo per agevolarne la conversione a biometano. Ora la procura di Ancona ha chiesto l’archiviazione per il primo cittadino, assistito dagli avvocati Salvatore Santagata e Alessandra Piccinini. "Abbiamo depositato la memoria difensiva alla procura – afferma Santagata – rappresentando i fatti per come si erano svolti e dimostrando l’assoluta estraneità a qualsiasi ipotesi delittuosa. Si trattava di una accusa seria, come sindaco e per il suo ruolo in Regione, e l’abbiamo respinta fin dall’inizio professandoci sempre innocenti. Con la richiesta di archiviazione, ora la procura ci dà ragione. Era pacifico che il nostro assistito non c’entrasse niente. Siamo soddisfatti di uscire da questa indagine".