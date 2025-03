Nessuna racchettata sulle piste da sci, assolto

Era stato accusato di aver colpito con la racchetta dello sci un uomo di 66 anni, facendolo cadere a terra, dopo che il 66enne avrebbe abbracciato e baciato sulle guance sua figlia, all’epoca dei fatti minorenne mentre stava sciando. All’imputato, un 50enne, venivano contestati i reati di lesioni personale e di minacce. Ma ieri in tribunale a Macerata il giudice Domenico Potetti lo ha assolto e il pm Francesca D’Arienzo ha chiesto la trasmissione degli atti in procura per valutare l’ipotesi di calunnia da parte di chi lo aveva denunciato.

I fatti erano avvenuti il 18 febbraio 2023, sulle piste da sci del comprensorio Sarnano-Sassotetto, e in particolare nei pressi della seggiovia Santa Maria delle nevi. Secondo quanto era stato ricostruito, il 66enne si sarebbe avvicinato alla figlia del 50enne, che all’epoca aveva 17 anni, con una banalissima scusa, chiedendole di quale squadra di calcio fosse tifosa. La ragazzina aveva risposto che tifava l’Inter e lui si sarebbe mostrato particolarmente entusiasta della cosa, tanto che avrebbe abbracciato e baciato su entrambe le guance la ragazzina, dicendole pure che era molto bella.

Lei era rimasta turbata e aveva raccontato tutto ai genitori, arrivati poco dopo. Quando era avvenuto l’episodio, infatti, la ragazzina stava aspettando i suoi genitori ai tornelli, all’imbarco della seggiovia. Il padre, dopo aver sentito quelle cose, avrebbe a quel punto raggiunto lo sciatore 66enne.

Il genitore era accusato di aver colpito intenzionalmente ad una gamba con la racchetta il 66enne, facendolo cadere a terra, e dopo aver bloccato per non farlo rialzare avrebbe continuato a colpirlo con la racchetta sul braccio, sulla spalla, sulla mano e ancora sulla gamba: l’uomo avrebbe riportato una prognosi superiore a quaranta giorni.

Lo avrebbe anche minacciato con frasi del tipo "sei un porco, tu non sai chi sono io… ora vedi quello che ti faccio… ti meno fino a farti sanguinare". Il 50enne era finito sotto accusa, difeso dagli avvocati Igor Giostra e Roberto Pompei: l’uomo aveva sempre negato l’episodio dell’aggressione. Il 66enne si era costituito parte civile, assistito dall’avvocato Enrico Di Bonaventura. Il pm aveva chiesto l’assoluzione dell’imputato.

Chiara Marinelli