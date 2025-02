"Nessuna rissa fuori dal Donoma. Solo un litigio tra due coppie"

"Nessun riscontro di risse o di danneggiamenti alle auto. L’altra sera non è successo niente di quello che i residenti hanno riferito e che è stato riportato dalle cronache". Stefano Salvucci (nella foto), responsabile della sicurezza al Donoma, smentisce la versione che chi vive nella zona a ridosso della discoteca di via Mazzini ha raccontato, rispetto ai fatti davvero avvenuti nella notte tra martedì e mercoledì, dopo la chiusura del locale.

"Non ci sono state risse e nemmeno persone prese a calci. Non voglio dire – aggiunge Salvucci – che qualcuno abbia palesemente inventato, ma insieme al personale della sicurezza ero lì, quindi parlo perché ho visto cosa è accaduto. C’erano due coppie che hanno avuto un alterco con un’altra persona, e poi c’è stato un parapiglia durato appena qualche minuto. Tutto qua. Le pattuglie di carabinieri e polizia a un certo punto sono intervenute a sirene spiegate, non so avvertite da chi, ma non hanno trovato nessuna rissa e nessuno ferito da queste parti".

Una versione opposta a quella dei residenti, che hanno invece raccontato di aver trascorso un’altra notte in bianco a causa del caos in strada dopo la chiusura del Donoma, riferendo di una rissa tra una decina di persone e di un giovane preso a calci mentre era steso a terra, senza vestiti. "Niente di tutto questo è accaduto – ribadisce con fermezza Salvucci –, ma solo un episodio marginale e comunque rientrato subito".

l. c.