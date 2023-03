"Nessuna scelta strategica, si dimostrano incapaci anche nella quotidianità"

di Lorenzo Monachesi

"La città finora non si è accorta della giunta guidata dal sindaco Parcaroli per i cambiamenti promessi ma solo per l’inadeguatezza, anche nell’ordinaria amministrazione". Narciso Ricotta, capogruppo Pd, boccia il sindaco a metà mandato. "In due anni e mezzo – aggiunge – sono stati incapaci di prendere le decisioni necessarie, anche nell’ordinaria amministrazione come il rinnovo di Ircr e Associazione Sferisterio. Non sono state adottate soluzioni e strategie per affrontare i nuovi problemi. Una su tutte: abbandonare il vecchio percorso per l’ospedale senza iniziare il nuovo".

Ricotta, possibile che non c’è un provvedimento che condivide?

"Non ci sono state scelte strategiche su cui esprimere un’opinione, solo ordinaria amministrazione, peraltro portata avanti con difficoltà".

Dopo anni il centrosinistra non è al governo, avete potuto toccare con mano se l’opposizione può incidere nelle scelte della maggioranza?

"Certo, bloccando alcune scelte come, per esempio, il progetto del cimitero, un’idea sbagliata su cui la maggioranza ha fatto marcia indietro".

A che punto sono i progetti che avete lasciato in eredità al nuovo governo cittadino?

"Vanno avanti con ritardo penso al campo dei Pini, ai capannoni ex Rossini, all’ex casa del custode dei Giardini Diaz, al centro fiere, alla piscina. Hanno incontrato difficoltà a portarli avanti, penso al ritardo con cui hanno completato l’intervento alla palestra della scuola IV Novembre che hanno inaugurato e poi chiuso".

Quali sono le urgenze per la città?

"L’ospedale, perché i maceratesi stanno pagando le difficoltà ad avere adeguate risposte a livello sanitario, e il nuovo ingresso cittadino (via Mattei-La Pieve), sparito dai radar".

Lei fra due anni e mezzo si presenterà alle primarie del centrosinistra in vista delle elezioni a sindaco?

"No. Ci sono stagioni politiche che si realizzano e si portano a termine. Il mio scopo è fare opposizione e per questo sono stato eletto. Fra due anni e mezzo si dovrà individuare un’altra figura da candidare per una nuova idea di città".