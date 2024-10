Nessuna traccia dal nove giorni: chi è il pastore scomparso

Sant’Angelo in Pontano (Macerata), 14 ottobre 2024 – Si chiama Laurentiu Cosarianu, il pastore rumeno, di 42 anni, scomparso dalla sera di sabato 5 ottobre da Sant’Angelo in Pontano., in provincia di Macerata. Da quasi dieci giorni sembra sparito nel nulla. È alto 1,65 metri, è magro, ha gli occhi marroni, i capelli corti e castani, la barba incolta. L’ultima volta che è stato visto prima della scomparsa indossava pantaloni e felpa di colore scuro.

L’ultimo contatto telefonico risale appunto alle 20 circa del 5 ottobre. Era stato proprio lui quella sera a chiamare il fratello, che si trovava in Romania, e a confermargli di trovarsi in Italia in un’azienda agricola di Sant’Angelo in Pontano. Nei giorni successivi, il fratello ha provato a parlare tante volte con il pastore, il quale non ha mai risposto al cellulare. Ad oggi questo risulta spento. Cosarianu dormiva in una roulotte in località Perilli, una zona molto isolata. Chiunque veda Cosarianu o sappia qualcosa su dove si trova è pregato di segnalarlo il prima possibile alle forze dell’ordine. Proseguono le ricerche e le indagini.