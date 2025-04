"Nessuna truffa, accusato senza motivo"

"Non so nulla dei soldi spariti di Rolf Senti. Era lui l’unico a usare il suo conto e non capisco di cosa io possa essere accusato". Nicolò Renzi, consigliere comunale di Forza Italia, esce allo scoperto dopo la denuncia per truffa presentata da un gruppo di imprenditori svizzeri. E affiancato dall’avvocato Tiziano Luzi dà la sua versione.

"Con Senti ci siamo incontrati per caso, tamite amici comuni, all’inizio del 2022, io ancora non ero consiglire comunale. Mi aveva parlato di un sistema di rubinetti per la nebulizzazione, si stava occupando di questo. A giugno ci siamo rivisti, mi ha detto che voleva investire a Civitanova. Aveva pensato a un relais chateau, con un ristorante". Così era nato l’interesse per la villa della famiglia Morichetti in zona Villa Conti. "Alle trattative – precisa – Rolf Senti è stato presente; quando a febbraio 2023 abbiamo fatto il compromesso davanti a un avvocato con gli eredi di Morichetti, c’era lui. Ora parla di firme disconosciute, ma quali? Lui ha sempre avuto tutti i documenti, ha sempre gestito tutto". Per comprare la villa, racconta Renzi, servivano alcune centinaia di migliaia di euro. "La caparra era inferiore a centomila euro e, a quanto so, lui aveva messo solo quella cifra nel conto aperto qui. Io lo avevo accompagnato in due banche, per il mutuo. Dato che la pratica andava per le lunghe, nell’estate 2023 ho accompagnato lui e il suo avvocato svizzero dai Morichetti per chiedere più tempo, perché il compromesso stava per scadere. Ma alla fine la banca non ha concesso il mutuo e l’operazione è saltata".

Renzi era stato coinvolto come socio all’1 per cento nella società che gli svizzeri avevano dovuto costituire, visto che la legge vieta agli stranieri di acquistare immobili al di sopra di una certa metratura. "Il mio ruolo si limitava a questo, oltre ad accompagnare Rolf quando era in città. Del suo conto corrente non so nulla, non avevo deleghe. Era solo di Senti, ed è stato lui a chiuderlo nel 2023".

"La legge bancaria, che vale anche in Svizzera, impone alle banche di mandare una relazione trimestrale sui conti, e chi vuole contestarla deve farlo subito – prosegue l’avvocato Luzi –. Possibile che solo oggi questo imprenditore svizzero si sia accorto che il conto è vuoto? In ogni caso, solo lui poteva usarlo ed è stato lui a chiuderlo".

"Finora non ho avuto nessuna comunicazione ufficiale – prosegue Renzi – né della prima denuncia, archiviata, né della seconda. Ma non capisco di cosa possa essere accusato. Non capisco nemmeno perché tiri in ballo il sindaco Ciarapica, che si è limitato a incontrarlo alcune volte e a complimentarsi perché voleva investire in città: incontri istituzionali tra un amministratore e un imprenditore. Non è bello quello che sta facendo Senti, né per me che non ho condanne né altri processi in corso, né per lui. Io comunque sono del tutto sereno: non ho nulla da nascondere".