"Nessuna violenza di gruppo. Abbiamo cantato al karaoke"

"Nessuna violenza di gruppo. Passammo quel giorno a cantare e poi a discutere di religione. Quelle accuse sono solo fantasie". L’ex professore Osvaldo Iannuzzi e il muratore Giuseppe Padalino hanno negato in ogni modo di aver abusato di una giovane commessa anconetana, accusa per la quale furono arrestati a febbraio 2022. Ieri in tribunale i due imputati hanno dato la loro versione di quanto sarebbe accaduto a Porto Recanati il 24 aprile 2021. La ragazza si era rivolta alla polizia. Aveva detto di essere andata a una festa a Porto Recanati, in casa del fratello di Iannuzzi. Lì, dove erano presenti anche altre ragazze, la comitiva avrebbe bevuto e preso cocaina. Nel tardo pomeriggio, finito il vino, il professore avrebbe offerto di portarne un po’ da casa, ma avrebbe chiesto alla ragazza di guidare visto che lui aveva bevuto troppo. Ai due si sarebbero aggiunti Padalino e un altro soggetto. Arrivati in casa di Iannuzzi, Padalino e lo sconosciuto l’avrebbero bloccata e il professore l’avrebbe violentata. In aula i due imputati, difesi dagli avvocati Luca Froldi e Rita Sisti, hanno dato una versione diversissima, ma entrambi la stessa e coincidente con quanto raccontato dal fratello di Iannuzzi alla polizia dopo gli arresti. Iannuzzi, sentito per primo, ha spiegato al pm Rosanna Buccini di aver conosciuto la ragazza in un bar fuori Ancona. Si erano un po’ frequentati e quel giorno l’aveva invitata a casa sua. Lei era arrivata alle 12.30, intorno alle 14 erano usciti per comprare qualcosa da mangiare e avevano pranzato. Alle 16 li aveva raggiunti il fratello di Iannuzzi, e poco dopo Padalino. Alle 18 questi ultimi erano usciti per comprare la cocaina, 0,4 grammi che poi avevano diviso in quattro. Avevano passato un po’ di tempo cantando, usando la smart tv come un karaoke, perché la ragazza era bravissima. Intorno alle 20 lei e il professore erano rimasti soli, e avevano discusso delle differenze tra testimoni di Geova e pentecostali, lui le aveva anche mostrato il film "Gesù di Nazareth" di Fellini, poi lei era tornata a casa. Non c’erano stati rapporti sessuali, ma solo baci, men che meno c’era stata una violenza. Incomprensibile per lui, ha detto con molta amarezza, capire perché lei avesse deciso di inventare quella storia. "Solo fantasie", ha confermato Padalino, dando la stessa versione di Iannuzzi e negando qualsiasi abuso sulla ragazza. I giudici hanno rinviato il processo a maggio, per sentire i testimoni della difesa. La commessa, che è parte civile con l’avvocato Marco Pacchiarotti, in tribunale ha già confermato le sue accuse. Entrambi gli imputati nel frattempo sono in libertà, Iannuzzi ha il divieto di avvicinarsi ad Ancona.