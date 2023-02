Nessuna violenza verso l’avvocato: coniugi assolti

Due anziani coniugi erano stati accusati di violenza privata ai danni di un avvocato. Ma in tribunale hanno dimostrato l’infondatezza dell’accusa e sono stati assolti con la formula più ampia. Imputati erano i 77enni di Penna San Giovanni, Gaspare Gradozzi e Antonietta Luciani. Il primo febbraio 2018, l’avvocato Mario Martorelli era stato chiamato da un cliente 80enne, secondo il quale il vicino piazzava sempre catene, vasi e persino solchi o canali scavati, per impedire il passaggio lungo una strada (privata ma a uso pubblico) che collega casa sua a una via pubblica di Penna. Martorelli aveva fatto un sopralluogo con il cliente, ma Luciani e Gradozzi li avevano raggiunti, urlando loro di andare via e dicendo che la strada era privata. I coniugi avrebbero anche strappato una planimetria dalle mani dell’avvocato, che li aveva denunciati. In tribunale, l’avvocato Martorelli si è costituito parte civile chiedendo un risarcimento. Ma i testimoni, tra cui dipendenti comunali, hanno dato ragione alla coppia, difesa dall’avvocato Pier Paolo Armellini: quella strada era su area privata, non era a uso pubblico, per giunta risultava scoscesa, senza manutenzione e buia. Alla luce di questo, il giudice Francesca Preziosi ha assolto i due imputati "perché il fatto non sussiste".

p. p.