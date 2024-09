"Nessuno affitta a lungo termine"

"Aiutavo un’amica a cercare una casa e nessuno era disposto a stipulare un contratto a lungo termine". Debora Pennesi, commerciante e cittadina, parla a ragion veduta della situazione affitti a Civitanova. "Proprio in questi giorni una mia amica - spiega - aveva necessità di una sistemazione a Civitanova, avendo trovato lavoro da queste parti. Ebbene, abbiamo cercato ovunque e alla fine si è dovuta accontentare di un contratto che le scadrà il 31 maggio 2025. Questo perché i proprietari metterranno l’alloggio in affitto per l’estate, a prezzi più alti. Ormai fanno tutti così: solo affitti brevi, tra l’altro con richieste di cifre che praticamente sono prezzi da hotel. Bisognerebbe riflettere a livello istituzionale su tale fenomeno ed eventualmente prendere qualche decisione".