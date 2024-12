"Nessuno ci ascolta, è stato toccato il fondo"

"Gentili amministratori del Comune di Tolentino, siamo stanchi. Stanchi di una gestione che non ascolta e di una politica che sembra ignorare le vere esigenze della nostra comunità".

Inizia così la lettera aperta firmata dai commercianti del centro storico rivolta all’amministrazione. "Siamo i primi a volere una Tolentino viva, accogliente e prospera, ma l’amara realtà è che, da troppo tempo, chi ha il compito di amministrare la città sembra più interessato alle proprie mire politiche piuttosto che a risolvere i problemi reali di chi, ogni giorno, alza la serranda e fa vivere il centro" proseguono nella missiva, di cui riportiamo alcuni stralci. I negozianti partono dalle difficoltà del sisma: "Le nostre richieste sono rimaste inascoltate finché, grazie all’intervento della consigliera di minoranza Silvia Luconi, siamo riusciti a incontrare il commissario Guido Castelli. Questi, ammettendo un vuoto normativo, ha preso a cuore la causa delle attività del centro storico. In quell’occasione ci era stato garantito che il sindaco e l’assessore di competenza avrebbero preso in carico la problematica: anche in questo caso, solito silenzio tombale. Confidavamo in una convocazione in Comune per discuterne, ma il dialogo non appartiene a questa amministrazione".

Passano quindi al Natale. "Quest’anno Tolentino ha toccato il fondo. Mai, e sottolineiamo mai, si era vista una gestione così disorganizzata degli eventi natalizi – scrivono gli esercenti –. Ci hanno convocato a novembre con l’idea che avremmo potuto collaborare, ma non c’era neppure un progetto chiaro. Come sono stati spesi gli oltre 75mila euro per il Natale?

Dove è stato investito quel budget importante, che avrebbe potuto rendere Tolentino un centro di attrazione per le festività? A guardare il risultato non riusciamo a comprendere quale fosse il progetto, ammesso che ne esistesse uno. Quest’anno i bambini sono stati costretti a fare attività all’aperto, senza alcuna protezione dal freddo. Abbiamo chiesto, come in passato, che ci venisse messo a disposizione un locale dove poter organizzare eventi per attrarre persone, ma la risposta è stata che non c’erano soldi. Scelte fatte senza un piano condiviso, senza ascoltare i commercianti, che da sempre hanno contribuito all’organizzazione delle festività, senza coinvolgere chi vive e lavora quotidianamente nel centro storico. Così non si può andare avanti. La città ha bisogno di attenzione, competenza e pragmatismo. Comunque, noi commercianti siamo qui, resistiamo, e continuiamo a offrire qualità, bellezza e professionalità nei nostri negozi – concludono –. Saremo sempre pronti ad accogliere i clienti che vogliono tornare a visitare la città la quale, nonostante tutto, rimane viva e in continua ricostruzione".

Lucia Gentili