Neuro e psicomotricità . Proclamati i primi laureati alla Domus San Giuliano

Si è tenuta ieri la discussione delle prime tesi nella sede del corso in Tecniche della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, alla Domus San Giuliano. La cerimonia si è conclusa con la proclamazione delle laureate e dei laureati.

"Alle nostre studentesse e ai nostri studenti l’augurio di proseguire con entusiasmo il proprio percorso di vita – afferma il rettore Gian Luca Gregori – consapevoli delle competenze acquisite all’Università Politecnica delle Marche. Nel nostro Ateneo le studentesse e gli studenti possono trovare ascolto e supporto, qui trovano spazio il merito, l’impegno e la serietà negli studi".

Il corso, inaugurato nel 2021, ha un percorso didattico fortemente legato alle nuove esigenze del settore sanitario, appartiene alla classe delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione; ha lo scopo di formare operatori sanitari impegnati in attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla valutazione funzionale, all’abilitazione e alla riabilitazione di bambini e adolescenti con disturbi dello sviluppo evolutivo di natura neuro e psicomotoria, neuropsicologica e psicopatologica, promuovendo uno sviluppo equilibrato ed armonico del bambino nelle sue funzioni cognitive, psichiche e motorie.

Tra le tesi discusse ci sono: "Dalla carta fatta a mano al libro d’artista: trattamento neuropsicomotorio sperimentale dedicato a bambini/e con sintomi di ADHD, attraverso un percorso di Arte Terapia"; "Studio sperimentale non controllato sul processamento sensoriale nel Disturbo dello Spettro dell’Autismo in terapia neuro e psicomotoria: influenze sulle funzioni adattive"; "Il ruolo del TNPEE e della Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva nella regolazione emotivo-comportamentale in bambini con disturbi del neurosviluppo";ma anche "Il gioco: l’attività ludica come strumento di potenziamento delle competenze prassiche in bambini di età compresa tra 36 e 48 mesi".

Ecco l’elenco dei laureati e delle laureate: Virginia Carfagno, Sara Ceramicoli, Martina Comodo, Elena Cudini, Aurora Cuppoletti, Valentina Di Giorgio, Michela Flamini, Beatrice Gabucci, Arianna Maggini Miriam Maurizi, Arianna Nardini, Elisa Nicolini, Susanna Pacetti, Arianna Pasquali; Francesca Pignani ed Enrico Maria Silla.