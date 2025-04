Neve d'aprile sui Sibillini: quanta ne è caduta

Macerata, 1 aprile 2025 – È il primo di aprile ma non è un scherzo. È tornata la neve sui Sibillini. Tra ieri e oggi sono scesi i fiocchi ad alta quota.

Neve di primavera sui Sibillini

Si tratta per lo più di una spolverata, non è una quantità sufficiente per sciare ed aprire le piste. Ma sono comunque suggestivi i paesaggi imbiancati a primavera. A Bolognola sono scesi 10 centimetri di coltre bianca. E stamattina sulla pagina di Bolognola Ski i gestori hanno pubblicato una storia con la frase: “Pesce d’aprile?! No, sta nevicando copiosamente…se la faceva un mese fa no eh?!”. Domenica ci sarà l’ultimo mountain party allo ZChalet con il Samsara.

“Caduti sui 5-10 centimetri e domani (oggi per chi legge, ndr) prevista ancora neve – hanno scritto invece ieri i gestori di Frontignano360, a Ussita -. Peccato le temperature in aumento i prossimi giorni, altrimenti vi avremo fatto fare l’ultima sciata”.

Apertura seggiovia e rifugio

Seggiovia e rifugio Saliere aperti sabato sera per la cena e domenica dalle 10.30 alle 18.30. Intanto continuano i lavori sui trail del Bike Park in vista dell’apertura del 25 aprile.

Il Park ora è chiuso quindi lo staff raccomanda di non scendere sui trail visto che ci sono i ragazzi a lavoro ed è pericoloso.

“Ieri mattina ha nevicato – spiega per il comprensorio sciistico Sassotetto-Santa Maria Maddalena, a Sarnano, Mario Nannerini, responsabile tecnico e della sicurezza - poi già dal pomeriggio era quasi tutta sparita. Oggi sta nevicando di nuovo ma in quantità esigue e soprattutto sopra ai 1400 metri. Comunque a terra non ci sono più di 5 centimetri”.

Sul Monte Prata, a Castelsantangelo sul Nera, sono scesi 10-12 centimetri, che però non bastano ad aprire gli impianti: ne occorrerebbero almeno 40-50.

Previsioni meteo e allerta

In base alle previsioni meteo della Protezione civile regionale, domani 2 aprile il cielo resta nuvoloso, con possibilità di deboli e isolati fenomeni nella prima parte della giornata nel settore interno della regione. Le temperature sono in aumento. Giovedì 3 aprile la situazione dovrebbe migliorare.

Oggi l’allerta è gialla per le aree interne, collinari e costiere meridionali, sia sul fronte idraulico che idrogeologico.

Non solo neve d’aprile. La settimana scorsa ad esempio si è verificata una grandinata record a Fiuminata, sempre nel Maceratese, oltre a nubifragi verso Cingoli, Fabriano e l’Urbinate con i conseguenti allagamenti.