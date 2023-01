Neve azzerata sui Sibillini "Ora lo stato d’emergenza"

La montagna, senza neve, piange. Questo inverno caldo rischia di compromettere anche la stagione degli operatori turistici delle zone terremotate. L’assenza di precipitazioni nevose impone la chiusura degli impianti sciistici con gravi perdite economiche. Così Francesco Cangiotti, l’amministratore della società Funivie Bolognolaski che gestisce anche gli impianti di Frontignano360 di Ussita (questi riaperti lo scorso anno dopo il sisma), lancia l’sos. "Le temperature restano per tutto l’arco della giornata sopra lo zero termico e questo non consente di attivare l’innevamento programmato, nonostante quest’anno abbiamo acquistato un nuovo cannone sparaneve. Se continuerà a non nevicare, saremo costretti a chiedere lo stato di emergenza e quindi aiuti economici. Insieme a Federfuni, trattandosi di una problematica generalizzata che riguarda tutto l’Appennino, stiamo valutando come procedere (ancora non ci siamo mossi formalmente). Ovvero stiamo pensando alla richiesta di un contributo per i danni derivanti dalla mancanza di neve. In ballo – conclude Cangiotti – ci sono perdite elevate, quindi potrebbero essere messi in atto dei ristori come era avvenuto nel periodo Covid".

Stessa situazione sulle montagne di Sarnano, a Sassotetto. "Anche noi siamo iscritti a Federfuni e sottoscriviamo quello che sarà proposto – afferma Mario Nannerini, responsabile tecnico e della sicurezza –. I danni sono ingenti a fronte di zero giorni di apertura. La passione per i Sibillini spinge comunque la gente a raggiungere baite e rifugi. Ma anche queste strutture, se ci fosse stata la neve, avrebbero avuto maggiore affluenza".