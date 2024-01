Neve e cannoni: weekend con gli sci

Ci siamo: anche se non completamente, sarà comunque un weend sulla neve per gli sciatori maceratesi. A Bolognola è tutto pronto: oggi e domani funzioneranno la sciovia Pintura 1 con la pista n.1 Marchigiana, i tappeti Scoiattolo e Madonnina per campo scuola e area bob. Lo staff ha sfruttato ogni finestra di freddo per produrre neve artificiale (nella foto). Dopo le modeste nevicate dei giorni scorsi e l’innevamento programmato, a Sarnano la situazione delle aperture per oggi è la seguente: Sassotetto Baby, Maddalena Baby A, Maddalena Baby B per slittini.

Gli impianti operativi sono invece i seguenti: Tapis Roulant Sassotetto Baby, Tapis Roulant Maddalena Baby.