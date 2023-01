Neve e piste aperte, si scia: "Oggi ci sarà da divertirsi"

Buona la prima a Frontignano di Ussita per il decollo della stagione invernale. Malgrado ieri fosse un giorno lavorativo, il direttore di stazione Francesco Cangiotti si è detto soddisfatto delle presenze. "Domani (oggi, ndr) per gli amanti della neve fresca ci sarà da divertirsi", ha aggiunto. Seggiovia Saliere e seggiovia Belvedere, con le relative piste, saranno aperte tutti i giorni. Oggi parte pure Bolognola, con la sciovia Pintura 1, Pintura 2, mentre domani apertura anche della sciovia Castelmanardo con le sue piste. Operativi i tapis roulant del campo scuola Scoiattolo e Madonnina per bob e slittini. "Presso gli impianti sono presenti tre ampi parcheggi – ricorda la società Bolognola Ski (gestita sempre da Cangiotti) –. In caso di esaurimento posti, usare il buon senso e non parcheggiare le auto in doppia fila lungo la provinciale".