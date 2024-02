’Neve’: le Marche protagoniste della cinematografia italiana

L’ultimo film di Simone Riccioni, intitolato ’Neve’, è stato presentato ieri in Regione. La pellicola della casa cinematografica fermana Linfa Crowd è stata girata interamente nelle Marche, tra Treia e location diffuse nell’entroterra come Sefro, Sarnano, Macerata, Civitanova e Moresco. Alla cerimonia sono intervenuti l’assessore alla Cultura Chiara Biondi, Renzo Marinelli, presidente della I Commissione consiliare permanente, il regista Simone Riccioni e la giovanissima protagonista, la 12enne di Fermo, Azzurra Lo Pipero, oltre a Vito Verdecchia, direttore generale, e al consigliere Francesco Massi della Banca di Ripatransone e Fermano. ‘Neve’ esplora i legami umani e familiari, il rapporto tra madre e figlia, affronta temi di forte attualità come il bullismo e il cyberbullismo e soprattutto celebra l’amore che supera le differenze. "Il film nasce dalla mia vicenda personale – ha sottolineato il regista - invita il pubblico a riflettere sulla necessità di abbracciare la diversità e di riconoscere il valore unico di ogni individuo". Al film è stato riconosciuto il patrocinio della Polizia di Stato che lo inserirà nel progetto di educazione al bullismo e cyberbullismo nelle scuole. "Un film delicato, centrato su problematiche attuali con uno sguardo attento verso i giovani e le loro famiglie - ha detto Chiara Biondi -. Rappresenta, insieme ad altre che sono state girate di recente nelle Marche, la grande attenzione che la Regione riserva al settore".