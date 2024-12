Neve, si torna a sciare dopo otto anni a Monte Prata

Macerata, 23 dicembre 2024 – Un riavvio atteso da ben otto anni, dal terremoto 2016. Ieri gli impianti sul Monte Prata, a Castelsantangelo sul Nera, hanno riaperto i battenti: è stato operativo il tappeto, gratuito per tutta la giornata e anche per i prossimi giorni fino al 26-27 dicembre. “Vogliamo dare un segnale alla comunità – spiega il gestore Marco Finori –. Non sappiamo ancora se il giorno di Natale saremo aperti, lo decidiamo in queste ore in base alla neve. Poi dal 26-27 dovremmo iniziare regolarmente con tutti gli impianti in funzione”.

Si può quindi tornare a sciare sugli impianti di risalita del Monte Prata, con la partenza più alta delle Marche. “Oggi (ieri per chi legge, ndr) – prosegue – abbiamo avuto una buona affluenza, nonostante abbiamo preso la decisione di riaprire sabato sera. Puntiamo molto sulla nostra scuola sci, un’eccellenza con istruttori nazionali. Dopo otto anni di chiusura dopo il sisma, abbiamo pensato a promozioni e sconti per chi, venendo sul Monte Prata, comprerà qualcosa dagli esercenti del paese, acquisterà un prodotto, consumerà un pasto o anche solo un caffè, in pratica, per chi passerà e si fermerà in paese. Questo perché vogliamo che Castelsantangelo rinasca. Noi non c’eravamo prima (si tratta di una nuova gestione, ndr) ma è giusto che coloro che lavorano in queste zone abbiano benefici da questa stazione, che è loro”.

Nei giorni scorsi è stato disposto dalla struttura commissariale il trasferimento di 406.073 euro (su un totale di 2.030.369 euro), per il garage battipista; il progetto riguarda la realizzazione di un nuovo accesso agli impianti con incluso un garage per i mezzi battipista.