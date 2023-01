Nevica, era ora: manna contro la crisi idrica

Pierfrancesco

Giannangeli

Finalmente nevica, ovviamente da qualche parte della provincia di più, in altre zone meno, in alcuni posti per niente, ma sta nei giochi. Sicuramente fa freddo, e ieri è stata probabilmente la prima giornata di svolta di questo pazzo inverno, una situazione climatica per ora particolare, ma che rischia di diventare una difficile normalità, se non peggio. Dunque, benedetta neve, anche se poca.

Adesso il problema è conservare, o almeno non sprecare, questa benedizione caduta letteralmente dal cielo. La rete idrica, ormai vecchia e poco funzionale, perde una quindicina di milioni di metri cubi ogni anno. In attesa di auspicabili ammodernamenti, va di sicuro raccolto l’appello fatto alcune settimane fa su queste pagine da Massimo Principi, direttore dell’Aato 3 di Macerata, che invitava a un uso moderato dell’acqua. Le piogge in autunno non sono state sufficienti, la neve ha fatto la sua comparsa appunto solo ora, il territorio è in sofferenza invece dall’anno scorso. Dodici mesi fa, infatti, la situazione era simile, con un inverno da poche piogge e il miraggio della neve. A questa crisi di precipitazioni si è aggiunta l’estate che tutti ricordiamo, con la siccità che ha scoperto il letto dei fiumi.

I nostri Chienti e Potenza non hanno più la portata di un tempo, che è ormai purtroppo un ricordo. Poca pioggia e poca neve non fanno in tempo a ricaricare le loro falde acquifere e dunque c’è una sorta di secca anche d’inverno. Certo, c’è stata la scoperta, dopo un anno di ricerche e sondaggi, di tre nuove sorgenti sui Sibillini, la cui portata stimata è di cento litri al secondo, che per tre fa trecento, un livello di approvvigionamento che viene definito importante. Però, è altrettanto di tutta evidenza che il problema resta, ed è serio. Il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti e richiede un cambio di comportamenti: non è più il momento di fare gli ultrà per sottolinearlo o negarlo. Piuttosto, è il momento della responsabilità, ancora meglio se comune.