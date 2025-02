Next Gen, doppio appuntamento

Continua la rassegna Next Gen, organizzata dall’unione montana Monti Azzurri per avvicinare i giovani al mondo del teatro (la Generazione Z ha diritto all’ingresso gratuito e può partecipare a un concorso per vincere premi in denaro). Sabato alle 21, al teatro di Sant’Angelo in Pontano, la compagnia Gada di Offida porta in scena "Casa Anton" (nella foto), mentre domenica, alla stessa ora, al teatro comunale di Loro Piceno è la volta del Minimo teatro con "Le predilette". "Casa Anton" è un testo liberamente tratto da Anton Cekhov, di Francesco Facciolli che ne cura la regia insieme a Scilla Sticchi. I registi definiscono lo spettacolo "uno scherzo fatto al grande autore Cekhov e alle sue opere, ma uno scherzo serio".

"Le sue storie si intrecciano, si inseguono, si contaminano tra loro per presentarsi sotto una nuova veste, nuova eppure antica – proseguono –. Uno spettacolo brillante, eppure profondo. Una storia di teatro e perciò di vita. Il bianco ed il nero dominano la scena come a sottolineare l’eterna lotta degli opposti e la necessaria ricerca di un equilibrio tra loro per trovare una via di convivenza e di condivisione". "Le predilette", in programma domenica, è invece una vocalizzazione del femminile sul femminile che muove da un tracciato testuale predisposto da Paola Marconi e Elisabetta Moriconi; è impostato in partitura per una voce cantante e due voci recitanti da Maurizio Boldrini.