NextAppennino, progetti nel cratere: in arrivo nuovi fondi

"Siamo stati tutti positivamente colpiti dal livello di partecipazione e dalla qualità dei progetti presentati per NextAppennino. Il programma ora proseguirà con ulteriori graduatorie ma, nel frattempo, ci impegneremo per cercare una soluzione rispetto ai progetti ammissibili che non sono approdati al finanziamento". È la promessa fatta ieri dal commissario straordinario Guido Castelli, alla riunione con i quattro sindaci dei Comuni Anci in cabina sisma e Pnrr, tra cui il primo cittadino di Treia Franco Capponi. "Si tratta di un patrimonio che vogliamo riconoscere e valorizzare: la comunità d’intenti emersa nel corso della riunione è la migliore premessa per cercare di conseguire un risultato positivo – ha aggiunto il senatore –. A tale scopo sono in corso le necessarie interlocuzioni con il governo, tese all’individuazione di possibili risorse aggiuntive che darebbero un ulteriore slancio al sistema imprenditoriale del cratere". In pratica la pubblicazione delle prime graduatorie di NextAppennino ha evidenziato la vitalità dei territori colpiti dal sisma. "Molte progettualità interessanti, pur teoricamente ammissibili a finanziamento, non trovano copertura nelle risorse ad oggi disponibili", aggiunge. Da qui il dialogo col governo per possibili finanziamenti aggiuntivi. E, mentre Castelli è a lavoro con i sindaci Anci del cratere per i progetti non finanziati, Cna ribadisce l’importanza di nuovi fondi. "Non chiediamo di finanziarli tutti, per carità – dicono Emiliano Tomassini, Arianna Trillini e Maurizio Tritarelli, rispettivamente presidenti della Cna di Fermo, Ascoli Piceno e Macerata –, ma altri progetti qualitativamente validi sono nel limbo, appena sotto i vincitori del bando, e sarebbe sufficiente un nuovo stanziamento per far partire anche i loro progetti di sviluppo. Plaudiamo quindi alla recente dichiarazione del commissario Castelli: la disponibilità annunciata di ulteriori 250 milioni di euro entro giugno va nella direzione auspicata; tempi brevi e nuove risorse sono un’importante boccata di ossigeno". Infine l’associazione di categoria propone di ricomprendere tra le spese ammissibili a finanziamento anche gli immobili industriali e produttivi.