Niccolò Latini è mondiale: che trionfo

Il giovane project manager, Niccolò Lapo Latini di Civitanova, è stato premiato al ’Type Directors Club di New York’, come eccellenza nella categoria "Best tipography & design 2022". A 24 anni è diventato il più giovane professionista a vincere in questa categoria. L’ennesimo successo nella breve ma fiorente carriera di Latini: infatti ha collaborato con Babolat e Josè Mourinho, oltre interviste realizzate al fotografo Mike Miller e all’attore Woody Norman per i Bafta 2022 di Londra. Nel 2020 è stato anche menzionato da Purple France per le sue capacità di team leader, per il progetto "Buio II", pubblicato in Inghilterra, Germania e Italia. "Un award di valore assoluto nel panorama Communication Design – spiega il sindaco Fabrizio Ciarapica, che lo ha voluto incontrare a palazzo Sforza –. Non possiamo che essere orgogliosi di lui e gli auguriamo un futuro ricco di soddisfazioni. Civitanova è una città di talenti dalle grandi potenzialità che vanno sostenute e valorizzate al massimo". Un successo, per il giovane Latini, partito dal progetto fotografico creato insieme a Lucky Blue Smith, per la sua prima edizione italiana a cui segue la prima partecipazione alla Biennale di Venezia. "Prendete sul serio questo lavoro – suggerisce Latini, soddisfatto del trionfo –. Divertitevi, sorridete, sognate ma non lasciatevi distrarre da ciò che vi circonda. È una strada difficile, imparate a riconoscere il vostro valore: potrebbe stupirvi".